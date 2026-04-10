Tasnim: Διαψεύδεται πως η ιρανική αντιπροσωπεία έχει πάει στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις

Το Ιράν διέψευσε δημοσιεύματα ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία έφτασε στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί ότι μια ιρανική ομάδα είχε ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις ήταν «εντελώς ψευδείς».

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες θα παραμείνουν σε αναστολή εφόσον η Ουάσινγκτον δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχιστούν.

Η διάψευση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου μετά από μεσολάβηση με επικεφαλής τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Ισλαμαμπάντ δήλωσε στις 8 Απριλίου ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί ευρέως, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και είχε προσκαλέσει και τις δύο πλευρές σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, ιδίως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός.

Σε μια περαιτέρω ένδειξη ανάμεικτων σημάτων, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, φαίνεται να διέγραψε μια ανάρτηση στο X που είχε υποδείξει ότι μια αντιπροσωπεία θα έφτανε στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του Σαββατοκύριακου με Αμερικανούς αξιωματούχους.