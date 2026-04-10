Νετανιάχου κατά Ισπανίας: Οι χώρες που διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο κατά του Ισραήλ θα πληρώσουν άμεσο τίμημα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι οι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» κατά του Ισραήλ θα υποστούν «άμεσο τίμημα», με αφορμή την απόφαση αποκλεισμού της Ισπανίας από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center – CMCC) στην Κιριάτ Γκατ.

Να σημειωθεί ότι το CMCC, στο οποίο η Ισπανία διατηρούσε μόνιμη παρουσία, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημήσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, έδωσα σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ.

Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.



Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.



Η συγκεκριμένη κίνηση εκτιμάται ότι θα γίνει δεκτή θετικά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους Times of Israel Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αφού προηγουμένως είχε αρνηθεί τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων.

Οι σχέσεις Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης έχουν επιδεινωθεί σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εκφράζει αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ, ενώ αυτή την εβδομάδα έστειλε εκ νέου τον πρεσβευτή της στο Ιράν.