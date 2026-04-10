Κουβέιτ: Κατηγορεί το Ιράν και τους συμμάχους του ότι επιτίθενται παρά την κατάπαυση του πυρός

Το Κουβέιτ κατηγορεί το Ιράν και τους συμμάχους του ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones την Πέμπτη, παρά την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε έναν βασικό αγωγό στη χώρα.

Μια δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κουβέιτ, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA, ασκεί νέα πίεση στην κατάπαυση του πυρός ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών το Σάββατο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ αναφέρει ότι οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη «στόχευσαν ορισμένες ζωτικές εγκαταστάσεις του Κουβέιτ το βράδυ της Πέμπτης».

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press Agency της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο, αναγνωρίζει μια πρόσφατη επίθεση στον πόλεμο που κατέστρεψε τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής-Δύσης.

Αυτός ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα και αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν διατηρεί υπό έλεγχο παρά την παύση των εχθροπραξιών.

Μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν, αρνούνται ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε κράτη του Περσικού Κόλπου την Πέμπτη.

«Εάν αυτές οι αναφορές που δημοσιεύθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης είναι αληθείς, αναμφίβολα είναι έργο του σιωνιστή εχθρού ή της Αμερικής», ανέφεραν.