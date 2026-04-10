Πακιστάν: Πόλη-φρούριο το Ισλαμαμπάντ ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Στην πρωτεύουσα του Πακιστάν επικρατεί ασυνήθιστη ησυχία, καθώς οι αρχές θέτουν σε καραντίνα το Ισλαμαμπάντ ενόψει των συνομιλιών υψηλού ρίσκου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση μιας διαρκούς εκεχειρίας μετά από εβδομάδες πολέμου.

Οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, έχουν στηθεί σημεία ελέγχου σε μεγάλες οδικές αρτηρίες και η διήμερη αργία κρατά τους κατοίκους στα σπίτια τους.

Πίσω από την ηρεμία, η διπλωματική δραστηριότητα έχει ενταθεί.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, πρόκειται να αναχωρήσει για το Πακιστάν αργότερα σήμερα, ενώ η Wall Street Journal αναφέρει ότι η ιρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει ενόψει των αυριανών συνομιλιών.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρότερα, με επιπλέον στρατεύματα και αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Ισλαμαμπάντ.

Το Πακιστάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα εκδίδει βίζες κατά την άφιξη σε όσους ταξιδεύουν στην Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης για το γεγονός.