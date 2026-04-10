Αραγτσί: Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για εκεχειρία στον Λίβανο

Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν στις δεσμεύσεις τους για την κατάπαυση του πυρός, οι οποίες περιελάμβαναν και τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία αφορά και τον Λίβανο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ορισθέντα πρέσβη του Ιράν στον Λίβανο, Μοχαμάντ Ρεζά Σιμπανί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες, όπως τόνισε, πρέπει να σταματήσουν σύμφωνα με το πλαίσιο περί εκεχειρίας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διατύπωσε παρόμοιες θέσεις σχετικά με την ανάγκη η εκεχειρία να επεκταθεί και στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν έως ότου εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός και εκεί.