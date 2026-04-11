Ο Λίβανος ανακοινώνει ότι την Τρίτη θα γίνουν συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Συμφωνήθηκε να οργανωθεί μια πρώτη συνάντηση την Τρίτη (14η Απριλίου) μια πρώτη συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να συζητηθεί η κήρυξη ανακωχής και η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και στο Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ», κατά την ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου την προηγουμένη έδωσε εντολή στην ομάδα του να διεξαχθούν «απευθείας διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στις δυο χώρες, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση επί δεκαετίες.

Η κυβέρνηση του, ωστόσο, ξεκαθάρισε χθες πως δεν πρόκειται να συζητήσει με τη Χεζμπολάχ στις όποιες συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ομόλογό του για να προετοιμαστούν οι συνομιλίες, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Γιεχιέλ Λέιτερ τόνισε πως «αρνούμαστε να συζητήσουμε κατάπαυση του πυρός με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία και κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς και άλλες επιχειρήσεις εναντίον των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ.