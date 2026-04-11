Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διεξάγονται πρόσωπο με πρόσωπο, σύμφωνα με δηλώσεις πακιστανικής πηγής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος μεσολαβούσε, βρισκόταν επίσης στην αίθουσα στην Ισλαμαμπάντ.

Μέχρι τώρα, δεν ήταν σαφές εάν οι συνομιλίες ήταν πρόσωπο με πρόσωπο ή εάν οι μεσολαβητές μετακινούνταν μεταξύ ξεχωριστών δωματίων που στέγαζαν τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν.