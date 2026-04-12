Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με τελωνειακούς δασμούς 50%, αν βοηθήσει στρατιωτικά το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη σύνοδο κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.

«Το Ιράν θα επιστρέψει στις συνομιλίες – Μπορώ να το πλήξω μέσα σε μία ημέρα»

Μιλώντας στην εκπομπή του Fox News Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ιράν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και θα αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κανένα χαρτί».

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε επίσης την ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση που είχε απευθύνει την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε δηλώσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επανέλθει ποτέ», υποστηρίζοντας ότι αυτή ακριβώς η φράση ήταν που οδήγησε το Ιράν πίσω στο τραπέζι των συνομιλιών.