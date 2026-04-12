Το Ιράν στοχεύει να αποκαταστήσει το 80% της ικανότητας διύλισης πετρελαίου εντός δύο μηνών

Το Ιράν αναμένει ότι θα έχει αποκαταστήσει τις περισσότερες εγκαταστάσεις του, που έχουν υποστεί ζημιές, διύλισης και διανομής πετρελαίου στο 70-80% των δυνατοτήτων τους πριν από τον πόλεμο εντός διαστήματος ενός ως δύο μηνών, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Πετρελαίου της χώρας, καθώς οι αρχές εργάζονται για την ανάκαμψη της χώρας από κύμα πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο υφυπουργός Μοχαμάντ Σαντέκ Αζιμιφάρ διευκρίνισε σε δηλώσεις του στο φοιτητικό ειδησεογραφικό δίκτυο SNN ότι οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ξεκινήσει και ότι τμήμα του διυλιστηρίου στο νησί Λαβάν αναμένεται να ξαναρχίσει να λειτουργεί εντός περίπου 10 ημερών, ενώ άλλες μονάδες θα επιστρέψουν επίσης σταδιακά σε λειτουργία.

Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών

Oπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε την πρώτη του δήλωση μετά τη λήξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι είχε τονίσει πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ότι «έχουμε καλή πίστη και βούληση, αλλά λόγω των εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

۱/پیش از مذاکرات تأکید کردم که ما حسن نیت و ارادهٔ لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم.



همکاران من در هیئت ایرانی میناب۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند ولی طرف مقابل در نهایت نتوانست در این دور از مذاکرات اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026



«Η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων», είπε.

«Είμαι επίσης ευγνώμων για τις προσπάθειες της φιλικής και αδελφικής χώρας μας, του Πακιστάν, στη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτών των διαπραγματεύσεων, και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Πακιστάν», πρόσθεσε.