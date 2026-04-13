CNN: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πιθανή δια ζώσης συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν εσωτερικά τις λεπτομέρειες για μια πιθανή δεύτερη δια ζώσης συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης την επόμενη εβδομάδα, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία, ανέφερε πηγή με γνώση των συνομιλιών στο CNN, αν και παραμένει ασαφές αν μια τέτοια συνάντηση μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αξιωματούχοι εξετάζουν πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες, εφόσον οι συνεχιζόμενες επαφές με το Ιράν και τους διαμεσολαβητές στην περιοχή σημειώσουν πρόοδο τις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις ακόμη προκαταρκτικές.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το στήσουμε γρήγορα, εάν τα πράγματα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε η πηγή.

Η μαραθώνια συνάντηση του Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ ήταν η κορύφωση εβδομάδων διαπραγματεύσεων με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους και μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, αλλά και η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Ομάν.

Περιφερειακή πηγή ανέφερε στο CNN ότι θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη ένας γύρος διαπραγματεύσεων και ότι η Τουρκία εργάζεται για να γεφυρώσει τα χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Για τις συνομιλίες του Σαββάτου είχαν εξεταστεί αρκετές τοποθεσίες πριν όλες οι πλευρές συμφωνήσουν στο Ισλαμαμπάντ, μεταξύ αυτών η Γενεύη, η Βιέννη και η Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την πηγή, η Γενεύη και το Ισλαμαμπάντ βρίσκονται ξανά στο τραπέζι ως πιθανές επιλογές για νέο γύρο.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραμένουν αισιόδοξοι ότι εξακολουθεί να υπάρχει διπλωματική διέξοδος, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Ανάλογα με τον ρυθμό των επαφών τις επόμενες ημέρες, ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν επίσης να παρατείνουν την προθεσμία της εκεχειρίας, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις.