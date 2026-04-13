Πρόεδρος Λιβάνου: Ευκαιρία για εκεχειρία η αυριανή συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Την ελπίδα ότι η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβανέζων, Αμερικανών και Ισραηλινών εκπροσώπων θα οδηγήσει σε εκεχειρία, εξέφρασε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Αούν, σύμφωνα με ανάρτηση της λιβανέζικης προεδρίας στο X, σημείωσε ότι ο Λίβανος θέλει «μια συμφωνία … με στόχο την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ» προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να σταθεροποιηθεί ο νότος.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الخارجية الإيطالية Antonio Tajani :

* لبنان يأمل في أن يتم خلال الاجتماع المرتقب غدا في واشنطن بين سفراء لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان بهدف بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي… pic.twitter.com/ppzhUcWW5H — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 13, 2026

«Ο Λίβανος ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης αύριο στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, θα επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία στο Λίβανο, με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τις οποίες θα αναλάβει λιβανική διαπραγματευτική ομάδα για να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες, όπως και τα επόμενα πρακτικά βήματα για την εδραίωση της σταθερότητας στο Νότο ειδικότερα και στον Λίβανο εν γένει», ανέφερε.

Lebanon President Aoun to the Italian Foreign Minister: 'Lebanon hopes that an agreement on a ceasefire will be reached during the anticipated meeting tomorrow' pic.twitter.com/Yb9Bk1jRV8 — Open Source Intel (@Osint613) April 13, 2026

Ο Αούν πρόσθεσε ότι «υπάρχει τώρα μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που επιθυμεί ο Λίβανος, αλλά αυτό δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο πλευρά, το Ισραήλ πρέπει να ανταποκριθεί στις λιβανικές, αραβικές και διεθνείς εκκλήσεις για παύση των επιθέσεών του κατά του Λιβάνου και έναρξη διαπραγματεύσεων».

Ο Αούν ευχαρίστησε επίσης την Ιταλία για την προθυμία της να φιλοξενήσει άμεσες λιβανπ-ισραηλινές διαπραγματεύσεις.

«Τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα διεξάγει το Λιβανικό Κράτος και όχι οποιαδήποτε άλλη πλευρά, επειδή πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας στο οποίο ο Λίβανος δεν έχει εταίρο», πρόσθεσε ακόμη ο Αούν.