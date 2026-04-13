Reuters: Το ριψοκίνδυνο στοίχημα Τραμπ με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Σε μια κίνηση που ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στη δυναμική διπλωματία και την ανοιχτή πολεμική σύρραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν.

Η απόφαση, η οποία ενεργοποιείται σήμερα στοχεύει στον στραγγαλισμό της Τεχεράνης μέσω του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το «δόγμα» της ισχύος και το ρίσκο της κλιμάκωσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω του Truth Social, ξεκαθάρισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αναχαιτίζει κάθε πλοίο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, διεμήνυσε ότι η απαγόρευση αφορά και όσα σκάφη έχουν καταβάλει «παράνομα διόδια» στο Ιράν, απειλώντας ευθέως τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή θεωρείται από τους ειδικούς ως μια κίνηση υψηλότατου ρίσκου.

Παρόλο που ο Τραμπ επιδιώκει να αφαιρέσει από το Ιράν το ισχυρότερο διαπραγματευτικό του χαρτί και να αποκλιμακώσει τις τιμές των καυσίμων, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί πολεμική πράξη.

Οι τρεις «πληγές» για την Ουάσιγκτον

Η απόφαση αυτή φέρνει τον Λευκό Οίκο αντιμέτωπο με εφιαλτικά σενάρια.

Κατ' αρχάς τα ιρανικά αντίποινα, καθώς η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι κάθε προσέγγιση στα Στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας. Ο κίνδυνος επιθέσεων σε υποδομές συμμάχων ή η χρήση ναρκών από ταχύπλοα παραμένει ζωντανός.

Επίσης, τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ χρειαστεί να βυθίσουν ή να κατασχέσουν πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο για δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Νότια Κορέα; Μια τέτοια εμπλοκή θα μπορούσε να μετατρέψει μια περιφερειακή κρίση σε παγκόσμια σύγκρουση.

Τέλος, με τις τιμές της βενζίνης να έχουν ήδη εκτοξευθεί κατά 50% και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, ο Τραμπ ρισκάρει μια πολιτική κατάρρευση αν η στρατηγική του δεν αποδώσει άμεσα.

Μια «αβέβαιη» αποστολή

«Ο Τραμπ θέλει μια γρήγορη λύση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η αποστολή είναι δύσκολο να εκτελεστεί μονομερώς», σημειώνει η Dana Stroul του Washington Institute.

Με το Ιράν να διαθέτει πλέον πιο σκληροπυρηνική ηγεσία και αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο δρόμος της πυγμής που επέλεξε ο Τραμπ μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια θριαμβευτική συμφωνία είτε σε μια ανεξέλεγκτη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.