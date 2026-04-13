CNN: Τι σημαίνει η απόφαση Τραμπ για αποκλεισμό των ήδη αποκλεισμένων Στενών

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση που προκαλεί τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά επίμονα το «άνευ όρων» άνοιγμα της κρίσιμης αυτής διόδου, η απόφασή του να χρησιμοποιήσει το Αμερικανικό Ναυτικό για να σφραγίσει την περιοχή αποτελεί μια στρατηγική υψηλού ρίσκου με έναν ξεκάθαρο στόχο που δεν είναι άλλος από τον πλήρη οικονομικό αφοπλισμό της Τεχεράνης.

Το παράδοξο του αποκλεισμού

Το ερώτημα που πλανάται στη διεθνή κοινότητα είναι προφανές: Γιατί ο Τραμπ αποκλείει ένα πέρασμα που θέλει να παραμείνει ανοιχτό;

Η απάντηση κρύβεται στην τρέχουσα κατάσταση «ημι-λειτουργίας» των Στενών. Μέχρι σήμερα, το Ιράν επέτρεπε επιλεκτικά τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, εισπράττοντας «διόδια» ύψους έως και 2 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο, ενώ παράλληλα εξήγαγε ανεμπόδιστα το δικό του πετρέλαιο (περίπου 1,85 εκατ. βαρέλια ημερησίως).

Με τον αποκλεισμό, ο Τραμπ επιδιώκει να κόψει αυτή τη ζωτική αρτηρία χρηματοδότησης της ιρανικής κυβέρνησης και των στρατιωτικών της επιχειρήσεων.

Από την ανεκτικότητα στην πλήρη πίεση

Μέχρι πρότινος, η Ουάσιγκτον επέτρεπε σιωπηρά τη ροή του ιρανικού πετρελαίου για να συγκρατήσει τις διεθνείς τιμές.

Μάλιστα, τον Μάρτιο δόθηκε προσωρινή άδεια στην Τεχεράνη να πουλήσει αποθέματα 140 εκατομμυρίων βαρελιών, ωστόσο, η κίνηση αυτή αποδείχθηκε επικοινωνιακό και πολιτικό «αγκάθι» καθώς το Ιράν χρησιμοποιούσε τα κέρδη από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, ενώ η Τεχεράνη πουλούσε το αργό της σε τιμές υψηλότερες από το Brent, εκμεταλλευόμενη την παγκόσμια έλλειψη.

Το ρίσκο των τιμών

Η απόφαση για τον αποκλεισμό συνιστά μια θεαματική αλλαγή πλεύσης, αφού ο Τραμπ πλέον προτεραιοποιεί τη μέγιστη πίεση (maximum leverage) έναντι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει νέα εκτίναξη στις τιμές των καυσίμων εγχώρια.

Παρότι στο παρελθόν η κυβέρνηση προσπαθούσε να ισορροπήσει την αγορά απελευθερώνοντας στρατηγικά αποθέματα και αίροντας κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, πλέον το στοίχημα είναι πολιτικό, καθώς ο Τραμπ ποντάρει στο ότι ο πλήρης αποκλεισμός θα γονατίσει την Τεχεράνη προτού η οργή των καταναλωτών για την ακρίβεια γίνει ανεξέλεγκτη.