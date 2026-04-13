Ο Πεζεσκιάν καλεί την ΕΕ να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε την Ευρώπη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι τόνισε την πρόθεση της Τεχεράνης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς «θεωρεί κάθε υπερβολή και κάθε συμπεριφορά εκτός των διεθνών κανόνων εμπόδιο για την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας».

«Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τις ΗΠΑ να τηρήσουν αυτά τα πλαίσια», επεσήμανε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν.

«Προσεγγίσεις που βασίζονται σε απειλές, πίεση και στρατιωτική δράση όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά προσθέτουν και πολυπλοκότητα στα ζητήματα και θα επιδεινώσουν τα προβλήματα».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε νέο μήνυμα από την Τεχεράνη για συμφωνία, λίγες ώρες μετά την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, επιμένοντας πως το μοναδικό «αγκάθι» παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δέχθηκε τηλεφώνημα «από την άλλη πλευρά» σήμερα το πρωί, αναφερόμενος στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο έγιναν λιγότερο από τρεις ώρες μετά την επιβολή αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και μετά τις μαραθώνιες συνομιλίες στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το βασικό αγκάθι στις συνομιλίες με την Τεχεράνη «ήταν το πυρηνικό», προσθέτοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».