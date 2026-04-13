Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία - Δεν θα τους αφήσουμε να μας εκβιάζουν (vids)

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε νέο μήνυμα από την Τεχεράνη για συμφωνία, λίγες ώρες μετά την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, επιμένοντας πως το μοναδικό «αγκάθι» παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δέχθηκε τηλεφώνημα «από την άλλη πλευρά» σήμερα το πρωί, αναφερόμενος στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο έγιναν λιγότερο από τρεις ώρες μετά την επιβολή αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και μετά τις μαραθώνιες συνομιλίες στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το βασικό αγκάθι στις συνομιλίες με την Τεχεράνη «ήταν το πυρηνικό», προσθέτοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφώνησαν σε αυτό, και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Είμαι σχεδόν βέβαιος γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, είμαι βέβαιος. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία», είπε.

Πρόσθεσε ότι μια ακόμη προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Θα πάρουμε πίσω τη σκόνη. Θα την πάρουμε πίσω. Είτε θα μας τη δώσουν είτε θα την πάρουμε».

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ προς το Ιράν είναι σε ισχύ.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια χώρα να εκβιάζει ή να εκμεταλλεύεται τον κόσμο, γιατί αυτό ακριβώς κάνουν», τόνισε.

«Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί… πολλά πλοία κατευθύνονται προς τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε, για να φορτώσουν το καλύτερο πετρέλαιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έως το τέλος της εκεχειρίας, «δεν θα είναι ευχάριστο για αυτούς».

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να ισχύει η απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» σε περίπτωση λήξης της εκεχειρίας χωρίς συμφωνία, απάντησε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, αλλά δεν θα είναι ευχάριστο για αυτούς. Ας το θέσω έτσι».

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι 34 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία που είχε θέσει την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. Ωστόσο, οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο κατέληξαν σε αδιέξοδο, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύθηκε να εγκαταλείψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Πριν από την παύση των εχθροπραξιών, ο Τραμπ είχε επίσης απειλήσει να καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία σημασία για μένα» αν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη στον Λευκό Οίκο ότι «άλλες χώρες» — χωρίς να διευκρινίσει ποιες — προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλες χώρες, ειλικρινά», είπε. «Αλλά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους».

«Θα το γνωστοποιήσουμε, πιθανότατα αύριο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Κούβα, εξαπολύοντας μια έμμεση απειλή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «κάνουν μια στάση» στην Κούβα, αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα ενασχόλησή τους με τις εντάσεις με το Ιράν.

Τέλος, αναφερόμενος στον πάπα Λέων ΙΣΤ' ο Τραμπ σημείωσε ότι «έχει άδικο σε ζητήματα νόμου και τάξης», συνεχίζοντας την αντιπαράθεσή του με τον ποντίφικα.