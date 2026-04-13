Στάρμερ: Δεν υποστηρίζουμε το μπλόκο στο Ορμούζ - Δεν θα συρθούμε σε πόλεμο

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και των ιρανικών λιμανιών», ξεκαθάρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τονίζοντας πως «όποια κι αν είναι η πίεση δεν θα συρθούμε σε πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες στο Fox News ότι «δεν θα πάρει πολύ χρόνο για να καθαρίσουμε το Στενό» και ότι «πολλές χώρες πρόκειται να μας βοηθήσουν», προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα έθνη στέλνουν ναρκαλιευτικά.

Ο Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο όντως έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ναρκαλιευτικά στην περιοχή αλλά εστιάζει «στη διπλωματική κινητοποίηση».

Σε ερώτηση αν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ προσωπικά υπεύθυνο για τις επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας, ο Στάρμερ δεν απάντησε ευθέως, σχολιάζοντας πως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να φέρει τις χώρες κοντά ώστε να ζητήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και το άνοιγμα του Στενού.

Παράλληλα, η Κίνα απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, όταν αξιωματούχος ρωτήθηκε για την απειλή του Τραμπ να ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

«Η διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανεμπόδιστης λειτουργίας της βασικής πλωτής οδού εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Και η Ιαπωνία δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα αναπτύξει τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας για επιχειρήσεις ναρκαλιείας στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα.

Η Ιαπωνία προτρέπει για πρόοδο προς μια συνολική κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Κιχάρα στους δημοσιογράφους.

«Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Κιχάρα, σύμφωνα με το Kyodo News.