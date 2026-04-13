Μακρόν: Διάσκεψη με τη Βρετανία για το Ορμούζ-Επί τάπητος η αποστολή αμυντικής αποστολής

Η Γαλλία θα οργανώσει σύντομα με τη Βρετανία μια διάσκεψη με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια ναυτική αποστολή θα γίνει μόνο σε αμυντική βάση.

«Όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, θα οργανώσουμε τις επόμενες ημέρες μια διάσκεψη με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν μαζί μας σε μια ειρηνική πολυεθνική αποστολή με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο στενό», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Αυτή η αυστηρά αμυντική αποστολή, η οποία θα είναι ξεχωριστή από τα εμπόλεμα μέρη, πρόκειται να αναπτυχθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.