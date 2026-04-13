Νετανιάχου: Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ισραήλ μπορεί να λήξει ανά πάσα στιγμή-Στηρίζουμε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «μπορεί να αλλάξει ακαριαία», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με πολλά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί «δεν μπορούσαν να ανεχθούν την κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία ήταν ότι θα σταματούσαν τις επιθέσεις και οι Ιρανοί θα άνοιγαν αμέσως τα Στενά (του Ορμούζ) - δεν το έκαναν. Οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα στηρίξει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουγός του Ισραήλ είπε ότι ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση επειδή το Ιράν «παραβίασε τους κανόνες» κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να τους επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, υποστηρίζουμε αυτή τη σταθερή θέση και είμαστε πλήρως συντονισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανά πάσα στιγμή», είπε ο Νετανιάχου.

«Οι ισχυρισμοί ότι υπάρχει ρήγμα μεταξύ μας είναι εντελώς ψευδείς», λέει ο Νετανιάχου. «Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Όποιος ήταν παρών σε αυτές τις συνομιλίες και στις καθημερινές συζητήσεις που κάνουμε με τον πρόεδρο και την ομάδα του, μπορεί να το βεβαιώσει».

«Αυτό το επίπεδο συντονισμού δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν — ούτε στην ιστορία του Ισραήλ ούτε στην ιστορία του εβραϊκού λαού», λέει ο Νετανιάχου.

Όπως πρόσθεσε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς τον ενημέρωσε μετά την αποτυχία των μαραθώνιων συζητήσεων στο Πακιστάν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Βανς, όπως περιέγραψε, τον κάλεσε από το αεροπλάνο μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ και «κατέστησε σαφές ότι το κεντρικό ζήτημα είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου υλικού και η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει άλλος εμπλουτισμός».

Σημειώνεται ότι ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα λιμάνια του Ιράν θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδος)