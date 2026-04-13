Ξεκίνησε ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ - Για «αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη» σε όποιο πλοίο περάσει προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Σε ισχύ φαίνεται πως έχει τεθεί πλέον ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ, αφού έληξε η προθεσμία που είχε ορίσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τέθηκε σε ισχύ από τις 17:00 ώρα Ελλάδας όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί, μέσω της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM σημειώνεται ότι «ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των εθνών που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, περιλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

Η CENTCOM πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της «δεν θα παρεμποδίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από μη ιρανικά λιμάνια».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν χαρακτήρισε τους αμερικανικούς περιορισμούς σε διεθνή ύδατα «παράνομους» και «ισοδύναμους με πειρατεία».

Μάλιστα, η Τεχεράνη απείλησε ότι θα εφαρμόσει «μόνιμο μηχανισμό» ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι αν τεθούν σε κίνδυνο τα ιρανικά λιμάνια, τότε κανένα λιμάνι στον Κόλπο ή στον Κόλπο του Ομάν δεν θα θεωρείται ασφαλές.

Τραμπ: Θα χτυπηθεί όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει

Λίγο μετά την έναρξη (17:00 ώρα Ελλάδος) του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί».

«Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει κοντά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ αμέσως», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς εξαφανισμένο - 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός τους, που αποκαλούν «πλοία ταχείας επίθεσης», επειδή δεν τα θεωρήσαμε μεγάλη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει κοντά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βάναυσο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχουν ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος DJT»

UKMTO: Οδηγία για περιορισμούς πρόσβασης στα ιρανικά λιμάνια από ναυτιλιακό κέντρο συντονισμού

Σε νέα οδηγία που εξέδωσε πριν από λίγο, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), ο συντονιστικός φορέας του βρετανικού πολεμικού ναυτικού για τη ναυσιπλοΐα, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί πως από σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδας τίθενται σε εφαρμογή περιορισμοί θαλάσσιας πρόσβασης που αφορούν τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές.

Όπως αναμεταδίδει το BBC, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία, οι περιορισμοί θα ισχύσουν σε περιοχές του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, καλύπτοντας ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, μαζί με τα λιμάνια και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Τα μέτρα αφορούν, επίσης, πλοία οποιασδήποτε σημαίας που προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς ή παράκτιες εγκαταστάσεις. Όπως επισημαίνεται, ουδέτερα πλοία που βρίσκονται ήδη σε ιρανικά λιμάνια έχουν λάβει περιορισμένο χρονικό περιθώριο αποχώρησης.

Η οδηγία διευκρινίζει ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς δεν φαίνεται να επηρεάζεται, ωστόσο τα πλοία μπορεί να συναντήσουν στρατιωτική παρουσία, υποχρεωτικές επικοινωνίες ή διαδικασίες ελέγχου κατά τη διέλευση.

Τέλος, σημειώνεται ότι επεξεργάζονται επιπλέον κατευθυντήριες οδηγίες για τα πλοία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών.