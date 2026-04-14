ΟΗΕ: Αισιοδοξία του Γκουτέρες για επανέναρξη των συζητήσεων ΗΠΑ - Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Τρίτη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουν τα Ηνωμένα Έθνη, είναι πολύ πιθανό να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι συνομιλίες για το Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν στο Πακιστάν τις επόμενες δύο ημέρες.

Ερωτηθείς για το τι γνωρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με αυτές τις προοπτικές, ο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι είναι πολύ πιθανό αυτές οι συνομιλίες να ξαναρχίσουν».

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε την Τρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Πακιστάν και εξήρε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Θεωρώ απαραίτητο να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις», είπε ο Γκουτέρες.

«Νομίζω ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να περιμένουμε... ένα τόσο περίπλοκο και μακροχρόνιο πρόβλημα να επιλυθεί στην πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων. Επομένως, χρειαζόμαστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και χρειαζόμαστε να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται».

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες και είμαστε πιο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», αναφερόμενος στο Πακιστάν.

Είπε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, έκανε «εξαιρετική δουλειά» στις συνομιλίες.