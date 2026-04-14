Τραμπ: Η Ευρώπη έχει ανάγκη για ενέργεια και το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Β. Θάλασσας

Πυρά εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Τρίτης μέσω ανάρτησής του στο Truth Social σχετικά με την αξιοποίηση του πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει: «Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια, και, όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!! Το Αμπερντίν θα έπρεπε να βρίσκεται σε άνθηση. Η Νορβηγία πουλάει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο διπλάσιο της τιμής. Κάνουν μια περιουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα για ενεργειακούς σκοπούς από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να κάνει: DRILL BABY, DRILL!!! Είναι απολύτως τρελό που δεν το κάνουν… ΚΑΙ, ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Πρόεδρος DJT».