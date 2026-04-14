Σε μια ιστορική αλλά χαμηλών προσδοκιών διπλωματική κίνηση, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ συναντά την Τρίτη στην Ουάσιγκτον τη Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμαντέχ, στην υψηλότερου επιπέδου δια ζώσης επαφή ανάμεσα στις δύο χώρες, με το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, παρότι μακροπρόθεσμος στόχος των συνομιλιών είναι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία Ισραήλ–Λιβάνου, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι το άμεσο ζητούμενο είναι η αποδυνάμωση και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, θέμα στο οποίο παραμένουν σημαντικές οι διαφορές μεταξύ Βηρυτού και Ιερουσαλήμ.

Η λιβανική κυβέρνηση δηλώνει τη δέσμευσή της στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ιδίως μετά την εμπλοκή της στον πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ, όταν άρχισε να εξαπολύει πυρά κατά του Ισραήλ λίγες ημέρες μετά το ισραηλινό πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, το Ισραήλ αμφισβητεί την ικανότητα της Βηρυτού να υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση και πιέζει για πιο επιθετική στρατιωτική δράση, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να εξετάζει την επαναφορά ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Βηρυτός ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε παύση των ισραηλινών πληγμάτων στο λιβανικό έδαφος, επιδιώκοντας παράλληλα να διαχωρίσει το «λιβανικό μέτωπο» από την ευρύτερη αντιπαράθεση με το Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τη συμμετοχή ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται επίσης να δώσει το παρών, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της επαφής.

«Ως άμεσο αποτέλεσμα των απερίσκεπτων ενεργειών της Χεζμπολάχ, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου εμπλέκονται σε ανοιχτές, άμεσες, υψηλού επιπέδου διπλωματικές συνομιλίες — τις πρώτες αυτού του είδους από το 1993 — με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτή η συζήτηση θα καθορίσει το πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου για το πώς θα διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και πώς θα στηριχθεί η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του Λιβάνου να ανακτήσει πλήρως την κυριαρχία της επί του εδάφους και της πολιτικής ζωής της χώρας. Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, όχι με τον Λίβανο, επομένως δεν υπάρχει λόγος οι δύο γείτονες να μη συνομιλούν», πρόσθεσε.