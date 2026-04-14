Σχέδιο χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως ετοιμάζει η Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, προκειμένου να συμβάλλει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευα, οι ευρωπαϊκές χώρες καταρτίζουν ένα σχέδιο για έναν ευρύ συνασπισμό χωρών που θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενού του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πλοίων εκκαθάρισης ναρκών και άλλων στρατιωτικών σκαφών.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία προβλέπει την ανάπτυξη ναρκαλιευτικών και στρατιωτικών πλοίων, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ ή του Ιράν.

Ειδικότερα, σχέδιο για τη συγκρότηση διεθνούς αποστολής με στόχο την επαναφορά της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εξετάζουν ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Βρετανία και Γαλλία στοχεύουν να παράσχουν υποστήριξη στις ναυτιλιακές εταιρείες ώστε να χρησιμοποιούν τη δίοδο μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών ώστε να χρησιμοποιούν εκ νέου το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, μετά το τέλος των συγκρούσεων, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενδέχεται να καθυστερήσει.

Η Γερμανία αναμένεται να συμμετάσχει στην αποστολή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώτερο Γερμανό αξιωματούχο. Μια τέτοια απόφαση θα σηματοδοτούσε σημαντική μεταβολή στη στάση του Βερολίνου, το οποίο μέχρι σήμερα εμφανιζόταν επιφυλακτικό ως προς την εμπλοκή του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών προσπαθειών για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.