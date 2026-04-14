Reuters: ΗΠΑ και Ιράν αφήνουν ανοιχτό «παράθυρο» διαλόγου μετά τις τεταμένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Ύστερα από μια μαραθώνια και κατά στιγμές τεταμένη νύχτα στο Ισλαμαμπάντ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις υψηλότερου επιπέδου απευθείας συνομιλίες τους εδώ και δεκαετίες χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας και τις ελπίδες για νέα διπλωματική προσπάθεια.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας της περασμένης Τρίτης, αποτέλεσε την πρώτη άμεση επαφή μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων εδώ και πάνω από δέκα χρόνια και τη σημαντικότερη από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σύμφωνα με 11 πηγές που επικαλείται το Reuters, οι δύο πλευρές έφτασαν σε ορισμένες στιγμές πολύ κοντά σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία, όμως οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το μέλλον των Στενών του Ορμούζ και την πρόσβαση του Ιράν σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες.

Οι συνομιλίες φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο Serena, με το Πακιστάν να διαδραματίζει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή. Πακιστανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ και ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, κινούνταν διαρκώς ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κατάρρευση της διαδικασίας.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι αμερικανικές απαιτήσεις για πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, διάλυση βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς και οι ιρανικές απαιτήσεις για μόνιμη εκεχειρία, άρση κυρώσεων, αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αναγνώριση του δικαιώματος εμπλουτισμού.

Παρά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, και οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν κίνητρο για αποκλιμάκωση. Η πίεση στην παγκόσμια οικονομία από τη διαταραχή των ενεργειακών ροών, ο πληθωρισμός και το πολιτικό κόστος στο εσωτερικό τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη συνέχιση της διπλωματίας.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, αποχωρώντας από το Ισλαμαμπάντ, άφησε σαφές μήνυμα συνέχισης των επαφών, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον κατέθεσε την «τελική και καλύτερη προσφορά» της και πλέον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης.