IDF: Έχουμε εξοντώσει περισσότερους από 1.700 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ

15/04/2026 • 19:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
«Στον Λίβανο, συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο μιας πολυμέτωπης επιχείρησης. Έχουμε εξοντώσει περισσότερους από 1.700 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της επιχείρησης - αυτό αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την τρομοκρατική οργάνωση.»

Αυτά δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα στρατεύματα του IDF στο νότιο Λίβανο.

