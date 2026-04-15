Ισραήλ: Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα συζητήσει για μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκληθεί σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ για να συζητήσει για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, πέντε και πλέον εβδομάδες πολέμου με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι η εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσινγκτον έχει αντιδράσει τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο κύκλων συνομιλιών.

Χεζμπολάχ: Εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ – Πλήγματα του IDF στη νότια Βηρυτό

Σημειώνεται ότι, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 30 ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δηλώσεις εκπρόσωπου του ισραηλινού στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν την επόμενη των άμεσων συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, των πρώτων εδώ και πάνω από 30 χρόνια, τις οποίες καταδίκασε η Χεζμπολάχ. Μετά τις συζητήσεις αυτές, το Ισραήλ και ο Λίβανος δέχθηκαν να προχωρήσουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις με στόχο μια ειρήνη με διάρκεια, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 30 πλήγματα σήμερα το πρωί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) στοχοθέτησε σήμερα δύο αυτοκίνητα σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων νοτίως της Βηρυτού, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το ένα πλήγμα στοχοθέτησε ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με το νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Τζίεχ και το άλλο σημειώθηκε στη γειτονική περιοχή της Σαντιγιάτ,