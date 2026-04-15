Τραμπ στο SkyNews: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν-Νομίζω μου αρέσει ο Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου.

Μιλώντας με τον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Μαρκ Στόουν, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι πιθανό. Πολύ πιθανό. Έχουν φάει ξύλο πολύ άσχημα. Είναι πολύ πιθανό».

Όταν για την κατάσταση της «ειδικής σχέσης» με το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία ο Τραμπ είπε ότι «ήταν καλύτερη».

«Πώς είναι η σχέση; Είναι η σχέση όπου: όταν τους ζητήσαμε βοήθεια, δεν ήταν εκεί. Όταν τους χρειαζόμασταν, δεν ήταν εκεί. Όταν δεν τους χρειαζόμασταν, δεν ήταν εκεί. Και ακόμα δεν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για τη σχέση του με τον Βασιλιά και είπε «Νομίζω ότι μου αρέσει ο Στάρμερ» στη συνομιλία του με το Sky News - παρακολουθήστε το ρεπορτάζ μας σχετικά με αυτό στο βίντεο στην αρχή αυτής της ανάρτησης.