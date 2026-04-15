Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα - O πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη αγκαλιά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι προχωρά στο «μόνιμο άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί τόσο την Κίνα όσο και τη διεθνή κοινότητα.

Όπως ανέφερε, το Πεκίνο εμφανίζεται ικανοποιημένο από την απόφαση, ενώ σημείωσε ότι η κινεζική πλευρά έχει συμφωνήσει να μην στείλει όπλα στο Ιράν.

«Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη που ανοίγω μόνιμα τα Στενά του Ορμούζ. Το κάνω και για χάρη τους – και για χάρη του κόσμου. Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στέλνουν όπλα στο Ιράν. Ο Πρόεδρος Σι θα μου δώσει μία μεγάλη, δυνατή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι καλύτερο από τον πόλεμο; Αλλά θυμηθείτε, είμαστε πολύ καλοί στον πόλεμο, αν χρειαστεί - πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο!», κατέληξε στην ανάρτησή του.



