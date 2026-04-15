Ανεπιτυχής αποδείχθηκε η προσπάθεια του δεξαμενόπλοιου «Rich Starry» να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεν κατάφερε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλοίο, κινεζικής ιδιοκτησίας και υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων λόγω σχέσεων με την Τεχεράνη, συγκαταλεγόταν μεταξύ τουλάχιστον οκτώ δεξαμενόπλοιων που πέρασαν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό την Τρίτη (14 Απριλίου), πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων. Ωστόσο, όπως προκύπτει από ναυτιλιακά δεδομένα, πραγματοποίησε αναστροφή γύρω στις 11:20 UTC.

Στην ίδια περιοχή κινήθηκαν και άλλα πλοία που συνδέονται με το Ιράν, χωρίς απαραίτητα να παραβιάζουν ευθέως τις αμερικανικές κυρώσεις, καθώς δεν είχαν όλα ως προορισμό ιρανικά λιμάνια.

Ο αποκλεισμός ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή (12 Απριλίου), μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Το «Rich Starry», καθώς και η ιδιοκτήτρια εταιρεία Shanghai Xuanrun Shipping Co, έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για τις εμπορικές τους δραστηριότητες με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά της εταιρείας.