Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεντάγωνο κινητοποιεί περίπου 10.000 επιπλέον προσωπικό και η δύναμη κρούσης επικεντρώνεται στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (6.000 άτομα) και στην αμφίβια ομάδα κρούσης Boxer με την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών.

Με την άφιξή τους, οι ΗΠΑ θα διαθέτουν τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, δημιουργώντας μια πρωτοφανή συγκέντρωση πυρός που θα πλαισιώσει τους ήδη 50.000 αναπτυγμένους στρατιώτες.

Οικονομικός στραγγαλισμός και διπλωματία «υπό πίεση»

Η στρατιωτική ενίσχυση συμπίπτει με την επιβολή καθολικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια καθώς ο Τραμπ διεμήνυσε πως οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό θα «εξουδετερωθεί άμεσα». Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος ΤζέιΝτι Βανς ηγείται των διαπραγματεύσεων, οι οποίες, παρά το προσωρινό τέλμα του Σαββατοκύριακου, θεωρούνται από τον Λευκό Οίκο ως «πολύ κοντά» σε λύση.

«Ο Πρόεδρος κρατά όλες τις επιλογές στο τραπέζι», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ, υπογραμμίζοντας πως η απόγνωση της Τεχεράνης θα αυξηθεί όσο σφίγγει ο οικονομικός κλοιός.

Το ρίσκο της χερσαίας επέμβασης

Πέρα από τις ναυτικές επιχειρήσεις, στο τραπέζι βρίσκονται πλέον και σενάρια χερσαίων επεμβάσεων, ενώ αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν πως σχεδιάζονται από ειδικές επιχειρήσεις για την απόσπαση πυρηνικού υλικού έως και την κατάληψη στρατηγικών νήσων, όπως η νήσος Καρκ, για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου.

Αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν για το κόστος.

«Κάθε χερσαία επιχείρηση ενέχει σοβαρότατους κινδύνους και πιθανές απώλειες», τονίζει ο Μικ Μάλροϊ, πρώην στέλεχος του Πενταγώνου. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ απειλεί να εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως, δοκιμάζοντας τις αντοχές των καταναλωτών και της διεθνούς οικονομίας.

Με την εκεχειρία να λήγει στις 22 Απριλίου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: είτε προς μια νέα, αυστηρή συμφωνία, είτε προς μια γενικευμένη σύρραξη με απρόβλεπτες συνέπειες.