Πακιστάν: Περιοδεία του πρωθυπουργού Σαρίφ σε Σ. Αραβία, Κατάρ και Τουρκία

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ξεκίνησε σήμερα περιοδεία στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία καθώς το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις διπλωματικές του προσπάθειες για συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία από τις 15 ως τις 18 Απριλίου», ανέφερε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ θα γίνουν «σε διμερές πλαίσιο». Στην Τουρκία, ο Σαρίφ θα συμμετάσχει στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας και αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλους ηγέτες στο περιθώριο του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το υπουργικό συμβούλιο του Σαρίφ είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός θα αναχωρούσε από το Ισλαμαμπάντ σήμερα «για να μεταβεί στην Τζέντα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία».

Η Σαουδική Αραβία θα χορηγήσει χρηματοπιστωτική βοήθεια 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Πακιστάν, με την οποία αναμένεται να αποπληρωθεί μεγάλο δάνειο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το πακιστανικό υπουργείο Οικονομικών.