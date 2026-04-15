Ελληνόκτητο υπερδεξαμενόπλοιο με προορισμό το Ιράκ επανέρχεται στην κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία των Στενών του Ορμούζ, επιχειρώντας εκ νέου διέλευση σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης και αυξημένου ελέγχου της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Το πλοίο, το οποίο είχε αναγκαστεί να ματαιώσει την προσπάθειά του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πλέει πλέον εντός της στενής πλωτής οδού, γεγονός που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα το καταστήσει το πρώτο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που κινείται δυτικά μετά την επιβολή του αμερικανικού αποκλεισμού τη Δευτέρα.

Η παρουσία ισχυρής αμερικανικής ναυτικής δύναμης στην περιοχή, με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά την εμπορική ναυτιλία, προκαλώντας ανακατευθύνσεις πλοίων και αυξημένη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης, το πλοίο «Άγιος Φανούριος Ι», που ανήκει στον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο δεν περιλαμβάνεται σε λίστες κυρώσεων και δεν κατευθύνεται προς ιρανικό λιμάνι. Αντιθέτως, κινείται σε διαδρομή που έχει εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές, ανάμεσα στα νησιά Κεσμ και Λαράκ, με τελικό προορισμό τη Βασόρα. Εκεί αναμένεται να φορτώσει πετρέλαιο που προορίζεται για την ασιατική αγορά και συγκεκριμένα για το Βιετνάμ.

— Bloomberg (@business) April 15, 2026

Η αρχική του απόπειρα να επανέλθει στον Περσικό Κόλπο διεκόπη όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πριν ακόμη φτάσει στο κρίσιμο σημείο εμπλοκής. Έκτοτε, η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει προσωρινή αναστολή ορισμένων αποστολών, επιδιώκοντας να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διπλωματικές διεργασίες.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από εφοπλιστές, ενεργειακούς ομίλους και επενδυτές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Ενδεικτικά, την πρώτη ημέρα εφαρμογής του αποκλεισμού, έξι εμπορικά πλοία φέρεται να συμμορφώθηκαν με οδηγίες αμερικανικών δυνάμεων και επέστρεψαν σε ιρανικά λιμάνια.