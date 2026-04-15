FT: Το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο για να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις

Έρευνα των Financial Times αποκαλύπτει ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απέκτησαν πρόσβαση σε κινεζικό δορυφόρο, τον οποίο χρησιμοποίησαν για την παρακολούθηση στρατιωτικών και πολιτικών στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν, το Ιράν προχώρησε σε ουσιαστική αναβάθμιση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων στην περιοχή, αξιοποιώντας δορυφόρο κινεζικής κατασκευής για τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά επέτρεψαν, όπως επισημαίνεται, την εκτέλεση στοχευμένων επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και περιφερειακών υποδομών.

Ο δορυφόρος TEE-01B φέρεται να τέθηκε υπό τον έλεγχο της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης μέσω ενός πολύπλοκου μηχανισμού «παράδοσης σε τροχιά», μετά την εκτόξευσή του από την Κίνα στα τέλη του 2024.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την έρευνα, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποκρύπτει τον πραγματικό επιχειρησιακό ρόλο του δορυφόρου, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επιτήρησης και στόχευσης της Τεχεράνης.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο δορυφόρος αξιοποιήθηκε για τη λήψη υψηλής ανάλυσης εικόνων της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, λίγες ώρες πριν και μετά την πυραυλική επίθεση της 14ης Μαρτίου.

Η επίθεση αυτή, που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε ζημιές σε πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Πέρα από τη Σαουδική Αραβία, ο TEE-01B φέρεται να παρείχε συνεχή ροή πληροφοριών για κρίσιμες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, το αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, καθώς και κόμβους εφοδιαστικής υποστήριξης, μεταξύ των οποίων το Camp Lemonnier στο Τζιμπουτί.

Η δορυφορική επιτήρηση δεν περιορίστηκε σε στρατιωτικούς στόχους. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το σύστημα χρησιμοποιήθηκε και για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με κρίσιμες πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μονάδων αφαλάτωσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής αλουμινίου στο Μπαχρέιν.

