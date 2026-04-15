Τραμπ στο ABC News: Δεν θα χρειαστεί παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν-Έρχονται δυο θαυμάσιες μέρες

Στη σημερινή του συνέντευξη στο ABC News, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να παραταθεί η τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν, λέγοντας ότι συμφωνία ειρήνης έρχεται, «Νομίζω ότι θα δείτε δύο εκπληκτικές ημέρες μπροστά».

«Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές μέρες μπροστά σας. Πραγματικά το πιστεύω (...) Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εμείς εξοντώσαμε τους ριζοσπάστες. Έχουν φύγει, δεν είναι πια μαζί μας.»

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα μπορούσε να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια συμφωνία διότι μετά θα μπορούν να ξαναχτίσουν. Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εξοντώσαμε τους ακραίους. Έφυγαν, δεν είναι πια μαζί μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, σχολίασε και την ήττα του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές λέγοντας ότι δεν τον ανησυχεί και σημειώνοντας ότι του αρέσει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικητής των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ.

«Πιστεύω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά, είναι ένας καλός άνθρωπος», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει αν θα άλλαζε το αποτέλεσμα αν αντί για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς πήγαινε ο ίδιος στην Ουγγαρία για να υποστηρίξει τον Ορμπάν.