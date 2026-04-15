Νέα επίθεση Τραμπ σε Πάπα και ΝΑΤΟ: Ας του πει κάποιος ότι είναι απαράδεκτο να έχει πυρηνική βόμβα το Ιράν
15/04/2026 • 07:30
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για άλλη μια φορά στον Πάπα Λέοντα και το ΝΑΤΟ σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social.

Στην πρώτη, ζητά από κάποιον να «παρακαλέσει να πει στον Πάπα Λέοντα... ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο» και ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει σκοτώσει «τουλάχιστον 42.000» διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες.

Στη δεύτερη, επαναλαμβάνει την κριτική του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η συμμαχία «δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον».

