Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: Θα υπάρξει πλήγμα στην οικονομία των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει πλήγμα επειδή, ξέρετε, το περνάμε για ό,τι κι αν είναι, έξι εβδομάδες, θα υπάρξει πλήγμα, αλλά νομίζω ότι θα ανακάμψει πλήρως», δήλωσε στο Fox News Business.

Ο Τραμπ επίσης ανακάλεσε σχόλια που είχε κάνει προηγουμένως σχετικά με τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου όταν διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές.

«Νομίζω ότι θα είναι πολύ χαμηλότερες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, πολύ χαμηλότερες, ναι. Εντάξει, με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουμε μια χώρα που δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», είπε.