Λευκός Οίκος: Δεν ζητήσαμε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν - Εξαιρετικός διαμεσολαβητής το Πακιστάν

Η Ουάσιγκτον δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, ξεκαθάρισε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα που είχαν προηγηθεί, μεταξύ αυτών και του Bloomberg.

Η ισχύς της εκεχειρίας εκπνέει στις 21 Απριλίου, την ώρα που παραμένουν σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις τόσο για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας κατάπαυσης όσο και για νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό οι επόμενες συνομιλίες να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην Ισλαμαμπάντ, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει βαθιά εμπλεκόμενη στη διαδικασία.

«Είδα το πρωί ορισμένα ρεπορτάζ — λανθασμένα ρεπορτάζ — σύμφωνα με τα οποία ζητήσαμε επίσημα παράταση της εκεχειρίας. Αυτό δεν ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ενεργά εμπλεκόμενοι σε αυτές τις συνομιλίες», τις οποίες χαρακτήρισε «συνεχιζόμενες και παραγωγικές».

White House:



We have not formally requested an extension of the ceasefire. pic.twitter.com/7Ifwk5He14 — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μετέφερε τη διαβεβαίωση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πεκίνο δεν προμηθεύει το Ιράν με όπλα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Αναφερόμενη στον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί κατά της Τεχεράνης, η Λέβιτ σημείωσε ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια, διευκρινίζοντας ότι καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του Πακιστάν, επαινώντας το ως «εξαιρετικό μεσολαβητή», του οποίου η Ουάσιγκτον εκτιμά τόσο τη φιλία όσο και τις προσπάθειες.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε ότι το Πακιστάν αποτελεί τον μοναδικό μεσολαβητή στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.