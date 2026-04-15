Τραμπ στο FoxNews: Νομίζω ότι ο πόλεμος είναι κοντά στο τέλος του (vid)
15/04/2026 • 07:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε για τον πόλεμο στο Ιράν: «Νομίζω ότι είναι κοντά στο τέλος του, ναι. Δηλαδή, τον θεωρώ πολύ κοντά στο τέλος του».

«Αν έβαζα τα στοιχήματά μου τώρα, θα τους χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανοικοδομήσουν αυτή τη χώρα. Και δεν έχουμε τελειώσει. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι θέλουν πολύ να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και Ιρανών διαπραγματευτών αναμένεται να επανεκκινήσουν την Πέμπτη, μετά από τις αδιέξοδες συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Πακιστάν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό όλων των ιρανικών λιμένων, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης, αφού οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα σχέδια εμπλουτισμού της Τεχεράνης.

