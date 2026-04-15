Γκρόσι: Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν να προβλέπει «πολύ λεπτομερείς μηχανισμούς επαλήθευσης» για τα πυρηνικά

Οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει «πολύ λεπτομερή» μέτρα για την επαλήθευση των πυρηνικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

«Το Ιράν διαθέτει ένα πολύ φιλόδοξο, εκτεταμένο πυρηνικό πρόγραμμα, επομένως όλα αυτά θα απαιτήσουν την παρουσία επιθεωρητών του ΔΟΑΕ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι. «Διαφορετικά, δεν θα υπάρχει συμφωνία. Θα υπάρχει η ψευδαίσθηση μιας συμφωνίας».

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την πυρηνική τεχνολογία «απαιτεί πολύ λεπτομερείς μηχανισμούς επαλήθευσης».

Το Ιράν δεν έχει επιτρέψει στον ΔΟΑΕ πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του ΔΟΑΕ που κυκλοφόρησε στα κράτη-μέλη και περιήλθε σε γνώση του Associated Press.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι «δεν μπορεί να επαληθεύσει εάν το Ιράν έχει αναστείλει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό» ούτε «το μέγεθος των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν στις πληγείσες πυρηνικές εγκαταστάσεις».

Το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς και έχει απαιτήσει την αναγνώριση του κυριαρχικού του δικαιώματος να εμπλουτίζει ουράνιο.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.