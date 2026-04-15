Κρίση στη Μέση Ανατολή: Η Ιαπωνία ετοιμάζει «πακέτο» 10 δισ. δολαρίων για τις χώρες της Ασίας

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις ασιατικές χώρες να εξασφαλίσουν ενεργειακούς πόρους, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση πετρελαίου.

Η στήριξη, που αποσκοπεί στην αποτροπή δευτερογενών επιπτώσεων στις δικές της εφοδιαστικές αλυσίδες της Ιαπωνίας, θα διοχετευθεί κυρίως μέσω κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Τράπεζα της Ιαπωνίας για τη Διεθνή Συνεργασία (JBIC) και η Εταιρεία Ασφάλισης Εξαγωγών και Επενδύσεων της Ιαπωνίας (NEXI), μετέδωσε το Reuters.

Ανακοινώνοντας το σχέδιο, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η στήριξη θα ισοδυναμεί με έως και 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ή περίπου τις εισαγωγές αργού πετρελαίου ενός έτους από την Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Μίλησε μετά από μια συνάντηση της Κοινότητας Μηδενικών Εκπομπών της Ασίας (AZEC), μιας πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Ιαπωνίας που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αποκαρβονικοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης στην Ασία.

Σε σύγκριση με την Ιαπωνία, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας διαθέτουν μικρότερα αποθέματα πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι προμήθειες αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, όπως η νάφθα – μια βασική πρώτη ύλη για τα πλαστικά – να γίνονται όλο και πιο περιορισμένες.

Η διακοπή της παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ασία έχει πυροδοτήσει ανησυχίες μεταξύ των ιαπωνικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στην Ασία για κρίσιμες προμήθειες, όπως δοχεία, σωλήνες και γάντια.