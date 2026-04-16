Φον ντερ Λάιεν: Ανακούφιση για την δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα.

«Αυτό αποτελεί ανακούφιση, καθώς η σύγκρουση αυτή έχει ήδη στοιχίσει πάρα πολλές ζωές», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας παράλληλα ότι «τώρα, δεν χρειαζόμαστε απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, αλλά μια πορεία προς τη μόνιμη ειρήνη».

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ζητά τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον λαό του Λιβάνου μέσω ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας», κατέληξε στην ανάρτησή της στο X.