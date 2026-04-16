Ο Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστοποιώντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν επισήμως 10ήμερη εκεχειρία από τις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (00:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στόχος της συμφωνίας είναι η επίτευξη ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, την Τρίτη εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με το Ισραήλ και τον Λίβανο με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.

«Ήταν τιμή μου να συμβάλω στην επίλυση εννέα πολέμων σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο δέκατος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, κλείνοντας με την προτροπή: «ας το ολοκληρώσουμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο Υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο

Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Dan Razin' Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».