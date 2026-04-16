Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει όπου απαιτηθεί

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι μετά τις επαφές που είχε με τους Νετανιάχου και Αούν, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα τα μεσάνυχτα.