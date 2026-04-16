Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Αούν: Έρχεται εκεχειρία στον Λίβανο τις επόμενες ώρες

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο και τον αραβικό κόσμο.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με ρεπορτάζ του καταριανού τηλεοπτικού δικτύου Al-Araby, ο Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τον Αούν ότι αναμένεται να ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο μέσα στις επόμενες ώρες, επιβεβαιώνοντας, ουσιαστικά, δημοσίευμα της Haaretz που ανέφερε πως ο στρατός του Ισραήλ έχει ενημερωθεί να προετοιμαστεί για εκεχειρία, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του στο X μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

تم اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من اجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتامين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة وتمنى عليه استمرار هذه… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 16, 2026

«Εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες ώστε να τερματιστεί η σύρραξη το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ο Τραμπ απάντησε εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, και τονίζοντας τη δέσμευσή του να ικανοποιήσει το αίτημα των Λιβανέζων για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν».

Ο Νετανιάχου θα μιλήσει την Πέμπτη με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να έχει την Πέμπτη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Λιβάνου,Ζοζέφ Αούν.

Τα παραπάνω δήλωσε την Πέμπτη η Γκ. Γκαμλιέλ, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, μιλώντας στο στρατιωτικό ραδιόφωνο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλν Τραμπ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον «προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μικρό περιθώριο αναπνοής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο». Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες των δύο χωρών επρόκειτο να μιλήσουν.

Πάντως, εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον, για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Προετοιμάζονται οι IDF

Στο μεταξύ, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για εκεχειρία στον Λίβανο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7 σήμερα το απόγευμα.

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε οδηγίες να προετοιμαστεί για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των IDF που επικαλείται η εφημερίδα Haaretz, αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00.

Ανώτατοι διοικητές ενημερώθηκαν να προετοιμάσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου για την εκεχειρία, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο διάστημα από τις 19:00 ως τα μεσάνυχτα.