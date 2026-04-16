Κατς: Εάν το Ιράν απορρίψει την αμερικανική πρόταση, το Ισραήλ υπόσχεται ακόμα πιο επώδυνα πλήγματα

O Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα πως εάν το Ιράν απορρίψει μια αμερικανική πρόταση που αξιώνει, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να αποκηρύξει τα «πυρηνικά όπλα», το Ισραήλ θα εξαπολύσει «ακόμα πιο επώδυνα» πλήγματα εναντίον νέων στόχων.

«Το Ιράν βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής: ο ένας δρόμος συνίσταται στο να αποκηρύξει την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα, σε συμφωνία με την αμερικανική πρόταση: ο άλλος οδηγεί στην άβυσσο», διαβεβαίωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια μιας τελετής.

🇮🇱🇮🇷 Katz Warns Iran: Make the Tough Choice Now or Suffer Even Harder Strikes



«Εάν το ιρανικό καθεστώς κάνει τη δεύτερη επιλογή, θα ανακαλύψει πολύ σύντομα πως υπάρχουν στόχοι ακόμα πιο επώδυνοι από εκείνους που έχουμε ήδη πλήξει», συμπλήρωσε.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα μιλήσει την Πέμπτη με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να έχει την Πέμπτη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Λιβάνου,Ζοζέφ Αούν.

Τα παραπάνω δήλωσε την Πέμπτη η Γκ. Γκαμλιέλ, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, μιλώντας στο στρατιωτικό ραδιόφωνο της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Πέμπτη πηγές από την κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφεραν στο Reuters, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το BBC πως δεν είναι ενήμερες για συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλν Τραμπ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον «προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μικρό περιθώριο αναπνοής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο». Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες των δύο χωρών επρόκειτο να μιλήσουν.

Εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον, για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.