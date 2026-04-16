Χέγκσεθ: Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν δεν έχει πλέον ναυτικό - Νέες προειδοποιήσεις προς Τεχεράνη

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απηύθυνε αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, αναφερόμενος στην εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θα παρουσιάσει νεότερα δεδομένα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική διέξοδο και καλώντας την ιρανική ηγεσία να λάβει «σωστές αποφάσεις».

Τόνισε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες υπερτερούν σημαντικά, υποστηρίζοντας πως το Ιράν δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει τα οπλικά συστήματα που έχει ήδη απωλέσει. «Παρακολουθούμε τις κινήσεις σας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δράσουν άμεσα, εφόσον υπάρξει σχετική εντολή από τον πρόεδρο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό ως «την πιο ήπια επιλογή» που διαθέτει η Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι οι ιρανικές ενεργειακές υποδομές δεν έχουν ακόμη πληγεί. Υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς, λόγω έλλειψης επαρκούς ναυτικής ισχύος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις με πυραύλους ή drones κατά εμπορικών πλοίων δεν συνιστούν έλεγχο της περιοχής, αλλά «ενέργειες πειρατείας και τρομοκρατίας». Πρόσθεσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παρακολουθεί την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, αξιοποιώντας λιγότερο από το 10% της συνολικής του ναυτικής δύναμης.

Κατά την ενημέρωση, ο Χέγκσεθ άσκησε επίσης κριτική σε μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, ασκούν αντιπολιτευτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας μέρος του Τύπου ότι δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.

Τέλος, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποτρέψουν με κάθε τρόπο την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, σημειώνοντας ότι προτιμάται μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα, χωρίς όμως να αποκλείεται στρατιωτική κλιμάκωση.

«Η επιλογή μπορεί να γίνει με ήπιο τρόπο ή με πιο σκληρά μέτρα», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εντείνουν τον αποκλεισμό και να πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές στο Ιράν.