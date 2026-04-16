Νετανιάχου: Συμφώνησα σε δεκαήμερη εκεχειρία - «Όχι» στο αίτημα της Χεζμπολάχ για απόσυρση από τον νότιο Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως συμφώνησε στην προσωρινή εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο.

«Έχουμε την ευκαιρία για μια ιστορική συμφωνία με τον Λίβανο», τόνισε ακόμη ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το «το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί το αίτημα της Χεζμπολάχ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο και να επιστρέψει στα διεθνή σύνορα».

«Θα παραμείνουμε στον Λίβανο, δημιουργώντας μια εκτενή ζώνη ασφαλείας που θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Συρίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στον Τραμπ σημείωσε: «Μου είπε ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να εξολοθρεύσει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωση εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο.