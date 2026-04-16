Οριακές μεταβολές για το πετρέλαιο - Στάση αναμονής για τα Στενά του Ορμούζ

Οριακές μεταβολές εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, εν αναμονή των εξελίξεων σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- έχαναν 0,1% στα 94,7 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 0,3% στα 91,6 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 0,2% στα 41,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω της εύθραστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη πως το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα στα Στενά από την πλευρά του Ομάν χωρίς κίνδυνο επίθεσης, ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φαινόταν να διατηρείται μέχρι το πρωί ς της Πέμπτης, χωρίς νέες αναφορές για επιθέσεις από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Ωστόσο, η εκεχειρία πρόκειται να λήξει στις 21 Απριλίου.

Εξάλλου, τα στοιχεία για την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρέχουν ορισμένη στήριξη στον «μαύρο χρυσό», με την ασιατική χώρα να είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχειά που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, το κινεζικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 5%, στο ανώτερο όριο του ετήσιου στόχου του Πεκίνου.

Οι προοπτικές για την οικονομία της Κίνας παραμένουν αβέβαιες εν μέσω του πολέμου, ειδικά δεδομένου ότι το Πεκίνο εισάγει μεγάλο μέρος του αργού πετρελαίου του από την Τεχεράνη.