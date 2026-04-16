Το Ιράν εκφράζει αισιοδοξία για δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Την αισιοδοξία της Τεχεράνης για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών προκειμένου να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξέφρασε την Πέμπτη ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.

Ο ίδιος ανέφερε πως πλέον υπάρχουν μεγαλύτερες ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων που επετεύχθη προ ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ακόμα, ανέφερε πως παραμένουν θεμελιώδεις διαφωνίες σχετικά με τα πυρηνικά ζητήματα, ενώ σημείωσε πως η επίσκεψη του επικεφαλής του πακιστανικού στρατού στο Ιράν συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένους τομείς.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε πως δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι ημερομηνίες για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η ίδια πηγή συμπλήρωσε πως το ζήτημα των πυρηνικών συγκαταλέγεται στα θέματα που συζητούν οι εμπλεκόμενο.