CNN: Πώς οι ΗΠΑ έχασαν ένα από τα σπανιότερα και ακριβότερα drone τους στον Περσικό Κόλπο

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ φαίνεται ότι υπέστη την απώλεια ενός από τα πλέον δαπανηρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη του στον Περσικό Κόλπο την περασμένη εβδομάδα, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με αναφορά της Διοίκησης Ασφάλειας του Ναυτικού, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, ένα drone τύπου MQ-4C Triton συνετρίβη στις 9 Απριλίου. Η ακριβής τοποθεσία του συμβάντος δεν αποκαλύπτεται, καθώς χαρακτηρίζεται απόρρητη για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Δεδομένα πτήσης από την πλατφόρμα FlightRadar24, τα οποία ανέλυσε το CNN, δείχνουν ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη βάση Naval Air Station Sigonella στην Ιταλία και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από τον Περσικό Κόλπο. Κατά τη διαδρομή του, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, όπου καταγράφηκε απότομη απώλεια ύψους: από περίπου 50.000 πόδια κατήλθε στα 9.000, πριν χαθεί κάθε επαφή.

Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το Triton εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «7400», ένδειξη απώλειας επικοινωνίας με τον σταθμό εδάφους, και περίπου 70 λεπτά αργότερα τον κωδικό «7700», που αντιστοιχεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το σήμα κινδύνου συνέχισε να εκπέμπεται μέχρι την πλήρη εξαφάνιση του αεροσκάφους από τα συστήματα παρακολούθησης.

Η κατασκευάστρια Northrop Grumman περιγράφει το Triton ως ένα από τα πλέον προηγμένα μη επανδρωμένα μέσα παγκοσμίως για αποστολές ναυτικής επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοποίησης. Το σύστημα διαθέτει επιχειρησιακή εμβέλεια που φτάνει τα 8.500 μίλια και δυνατότητα παραμονής στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες.

Παράλληλα, πρόκειται για ένα εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής και υψηλού κόστους αεροσκάφος. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν κατασκευαστεί μόλις 20 μονάδες, ενώ η αξία κάθε drone ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια δολάρια — ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος ενός μαχητικού stealth F-35C Lightning II.